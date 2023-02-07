Can kaybı yükselmeye devam ediyor!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde can kaybının kaybının 5 bin 434'e yükseldiğini açıkladı. Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uzmanlar deprem için 'dünyada örneği yok' diyor. İlave vali ve kaymakamlar görevlendirdik. Her ilimizde bir bakanımız yürütülen felaketlere refakat ediyor.

Hemen 100 milyar liralık kaynağı seferber ettik." ifadelerini kullandı. Erdoğan, 3 ay sürecek ve 10 ili kapsayacak olağanüstü hal ilan edildiğini de duyurdu. Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "Ciddi bir mücadele içindeyiz, el birliğine ihtiyaç var. Zamanla yarışıyoruz, her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Provokatif söylemlerden uzak durulmalı" dedi.

Yağma iddialarını değerlendiren Bakan Soylu, "Bir iki münferit olay tespit edildi, bunun dışında Türkiye'de böyle bir şey söz konusu değil." açıklamasında bulundu. Öte yandan THY ve Pegasus Hava Yolları, deprem bölgesinden dönüş seferlerinin ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına açıldığını duyurdu.

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