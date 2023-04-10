Caminin bağış kutusundan para çaldı!

Alınan bilgiye göre, H.O. (51) 1 Nisan'da Şadi Bey Camisi'nde, kimsenin olmadığı sırada demir tel yardımıyla bağış kutusunun içinden bir miktar para alıp ayrıldı.

Cami imamı Fatih Açıkgöz, bağış kutusundan az paranın çıkmasından şüphelenip güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde paranın çalındığını gördü.

Hırsızlık şüphelisi bir hafta sonra camiye gelerek aynı yöntemle bağış kutusundan para almaya başladı. Kamera kayıtlarından, telle çektiği paraları cebine koyan zanlının, birini fark ettiğinde ise namaza durduğu görüldü.

Cami imamı tanıdığı hırsızlık şüphelisini polis ekiplerine ihbar etti.

İhbar üzerine camiye gelen ekipler, şüpheli H.O'yu gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cami imamı Fatih Açıkgöz, AA muhabirine, özellikle ramazan ayında vatandaşların camiye bağışta bulunduğunu ve bağışların cami giderlerinde kullanıldığını dile getirdi.

Giderleri ödemek için cami heyeti ile bağış kutusunu açtıklarında paranın az olduğunu fark ettiklerini anlatan Açıkgöz, "Kamera kayıtlarını incelediğimizde hırsızlık olayı yaşandığını görüp şikayetçi olduk.Tekrar gelir düşüncesiyle beklerken hırsızlık şüphelisi camiye geldi. Bizler de durumu hemen polise haber verdik. Emniyet güçlerimiz hemen gereğini yaparak camide suçüstü yaparak gözaltına aldı." ifadelerini kullandı.