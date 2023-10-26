Bursa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Beyazıt Mahallesi Kıbrıs Sokak'ta ikametinin önünde oturan İlhan Göçük (29), henüz ismi öğrenilemeyen kişi veya kişilerce tabancayla bacağından vuruldu.

Şüpheliler, plakası öğrenilemeyen otomobille olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Göçük'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Polis, olay yerinde yaptığı incelemelerde 6 adet kovan tespit etti. Çevredekileri vatandaşların ifadelerine başvuran ekipler, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.