Bulgaristan'dan deprem bölgelerine 70 konteyner!

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği organizasyonuyla, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelere, Bulgaristan'da üretilen ve depremzedelere geçici yuva olacak 70 konteynerin sevkiyatı başladı.

Tamamen kullanıma hazır, tuvalet, banyo, şofben ve ısıtıcı donatımlı konteynerlerin 36'sı demir yoluyla depremin vurduğu Pazarcık'a doğru yola çıkarıldı. Trenin gece yarısından sonra Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapması bekleniyor.

Üretimi süren diğer 34 konteynerin sevkiyatı 14 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, deprem sonrası ilk yardım eli uzatanlardan olan, konteynerlerin üreticisi firmanın sahibi Hasan Kulov'u ziyaret ederek Türkiye adına teşekkürlerini sundu.

Büyükelçi Sekizkök, Bulgaristan Devlet Demir Yolları (BDJ) Müdürlüğü ve Bulgaristan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığının, konteynerlerin deprem bölgesine sorunsuz ulaşmasına büyük katkıda bulunduklarının altını çizdi.

Kulov, üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisinin Genel Başkanı Mustafa Karadayı ile 6 Şubat'taki depremin hemen ardından Büyükelçi Sekizkök'ü makamında ziyaret ederek Türkiye'ye yollanabilecek ihtiyaç malzemelerinin tespitine katılmıştı. Kulov, daha önce Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a gönderilen konteynerlerden 6'sını hibe etmişti.