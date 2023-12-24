Türkiye şehitlerine ağlarken, şehit yakınına hakaret!

İşbir Sentetik Dokuma Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Gürsoy, sosyal medya hesabından paylaştığı eski tarihli bir videoda skandal bir ifade kullandı.

Mayıs ayında Şırnak'ta şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın cenaze törenine, dönemin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bir çelenk göndermiş ve şehidin yakınlarının tepkisi üzerine çelenk bir vatandaş tarafından kaldırılmıştı.

Videoyu, yeni yaşanmış bir olay gibi sosyal medya hesabından paylaşan Bülent Gürsoy, çelengi kaldıran vatandaş hakkında, "İte bak, önemli bir şey yaptığını sanıyor." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti eski Genel İdare Kurulu Üyesi Gürsoy, Akşener'in Altılı Masa'yı terk ettiği günlerde Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklediği için İYİ Parti'den istifa etmişti.

Gürsoy'un şehit yakınına yönelik hakareti hakkında ise İşbir Sentetik Dokuma'dan şu ana kadar herhangi bir açıklama gelmedi.