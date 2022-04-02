Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan meydana geldi, yol trafiğe kapatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan meydana geldi.

Heyelan nedeniyle güzergahın Ankara yönünde 3 şerit, İstanbul yönünde 1 şerit trafiğe kapatıldı.

Trafik akışı İstanbul istikametinde Abant'tan, Ankara istikametinde ise Kaynaşlı'dan D-100'e aktarılıyor.

Bölgeye jandarma, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, heyelanda herhangi bir aracın toprak altında kalıp kalmadığını araştırıyor.

Ayrıca ekipler, toprak kayması riskine karşı bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Heyelanın iftar saatine denk gelmesi sayesinde bölgede araç geçişinin az olduğu belirtildi.

Öte yandan heyelan sonucu toprak ve kaya parçalarının yolda yaklaşık 50 metrelik kısmı kapladığı görüldü.

Bolu Valisi Ümit, bölgede incelemelerde bulundu

Öte yandan Bolu Valisi Ahmet Ümit, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Ümit, gazetecilere, saat 19.50 sıralarında, iftar vaktinde Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara istikameti Düzce girişinde heyelan meydana geldiğini söyledi.

"En önemli tesellimiz; heyelan altında herhangi bir araç ya da bir canlı kalmadı." diyen Ümit, yolun tedbir amaçlı çift yönlü ulaşıma kapatıldığını kaydetti.

Ümit, ekiplerin bölgede toprak kayması riskine karşı tedbir aldığını, heyelanın atıklarını temizlemeye başladığını aktararak, "Neticede burası temizlense de teknik elemanlar, mühendisler tarafından konu incelenip izin verilinceye kadar yolu kapalı tutmak mecburiyetindeyiz şu aşamada." dedi.

Trafik akışının Abant ve Kaynaşlı'dan D-100 kara yoluna yönlendirildiğini aktaran Ümit, herhangi bir problemin olmadığını dile getirdi.

Ümit, bölgenin bu yıl yoğun kar yağışı aldığına, lodosla birlikte kar erimelerinin arttığına işaret ederek, olası olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.