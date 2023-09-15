Bob Ross'un programında yaptığı ilk tablo satışa çıktı

Ünlü ressam Bob Ross'un ABD'nin PBS Televizyonunda 1983'te canlı yayınlanan "Resim Sevinci" programının ilk bölümünde yaptığı tablo 9,85 milyon dolara satışa sunuldu.

CNN'in haberine göre, programa katılan bir kişi tarafından açık artırmada satın alınan "Ormanda Yürüyüş" adlı yağlı boya tablo, Ross tarafından Ocak 1983'te canlı yayında yapılmasıyla biliniyor.

Minneapolis merkezli sanat galerisi Modern Artifact'e bu yıl geçen bu tablo, 9,85 milyon dolara yeni sahibini arıyor.

Modern Artifact'in sahibi Ryan Nelson, son yıllarda ressamın tablolarına artan bir talep olduğunu vurgulayarak, "Bob Ross tablolarına yönelik artan talebin arkasındaki itici gücün koleksiyonerler olduğu görülüyor. Nostalji, sosyal medya ve halkın sanatın ardındaki kişiliğe artan ilgisi, onun şu anki popülaritesine katkıda bulundu" ifadelerini kullandı.

Nelson, tabloyu satmak için aceleci olmadıklarına işaret ederek, "Bu gerçekten tekrarı mümkün olmayan, türünün tek örneği bir tablo. Böylesine heyecan verici bir sanat eserini mümkün olduğunca fazla insanın görmesini sağlamak için onu bir müze ya da gezici sergiyle paylaşmak isteriz." değerlendirmesinde bulundu.

Ünlü ressam Ross'un yer aldığı "Resim Sevinci" adlı program, 1983-1994 arasında PBS'de yayınlanmıştı.