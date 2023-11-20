Bitki çayları demlenmeli mi, kaynatılmalı mı?

Kış aylarıyla birlikte soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi hastalıklar sıklıkla görülüyor. Bu hastalıklardan doğal yollarla korunmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler şifayı bitki çaylarında arıyor. Peki bitki çayları nasıl tüketilmeli?

Kış aylarında en çok tükettiğimiz bitki çayı olan ıhlamur; kaynatılmalı mı, demlenmeli mi?

Ihlamurun kaynatılması polifenol içeriğinin azalmasına neden olur ve sağlığı koruyucu tüm etki kaybolur. Bu nedenle ıhlamur çiçeği 80-90 derecedeki sıcak suda, 5-10 dakika demleyerek tüketilmeli.

Hangi bitkiler demlenmeli?

Yaprakları, çiçekleri tohumları demleyerek tüketmelisiniz. Demleme süresi ise en az 10 en fazla 15 dakika olmalıdır.

Hangi bitkiler kaynatılmalı?

Bitkilerin kökleri, dalları ve kabuğu serttir. Eğer bir bitkinin bu kısmını kullanacaksanız, yirmi dakika boyunca kaynatmalısınız.

Bitki çayının zararı var mı?

Bitki çayları bilinçsiz kullanıldığı zaman böbrek ve karaciğerlerde çeşitli sorunlara neden olabilmektedir. Bu nedenle bitki çaylarını tüketirken dikkat etmeli ve doktor tavsiyelerinin dışına çıkılmamalı. Şifa verici etkilerinin yanı sıra istenmeyen sonuçlara da neden olabilir.

Çocuklara bitki çayı verirken bunlara dikkat edin;

Açıkta satılan bitkiler veya bitki karışımları tercih edilmemelidir.

Çocuklar için hazırlanmış bile olsa içine şeker ya da çeşitli aromalar ilave edilmiş çaylardan uzak durulmalıdır.Bitki çayları 6 aydan küçük bebekler için uygun değildir.

6 aydan küçük bebekler gaz sancısı, kolik gibi durumlar yaşadığında bu rahatsızlıklara iyi geldiği söylenen rezene, anason gibi çaylar bebeği verilmemeli, emzirme yoluyla bebeğe geçeceği için anne içmelidir.

Ihlamur, papatya ve nane limon gibi bitki çayları bebeklere 6. aydan sonra ve yine doktora danışarak verilmelidir.

Çocuklar için hazırlanan bitki çayları kaynatılmamalı, sıcak suda ılıması beklenerek demlenmelidir.

Bitki çayları fazla miktarda ve uzun süre kullanılmamalıdır.