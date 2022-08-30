Bitcoin kritik eşiğin üzerinde tutunuyor

Kripto para piyasası geçtiğimiz hafta cuma günü sert düşüş kaydetti. Bitcoin yüzde 6’nın üzerinde gerileme gösterirken, Ethereum’da kayıp ise yüzde 11’i buldu. Piyasada hafta sonunda da düşüş eğilimi devam etti.

Bitcoin cuma günü 21 bin 886 dolardan işlem görürken, saat 17.00’den sonra ani düşüşe sahne oldu. 20 bin 107 dolara kadar gerileyen Bitcoin hafta sonunda da aşağı yönlü seyrini sürdürdü.

1.5 AYIN DİBİNDEN DÖNDÜ

Pazar günü 20 bin dolar olan psikolojik sınırın altına sarkan lider coin 19 bin 520 dolara gerileyerek son 1.5 ayın en düşük seviyesini test etti.

Geçtiğimiz gün yüzde 4’e yakın prim yapan Bitcoin yeniden 20 bin doların üzerini gördü. Piyasanın en yüksek hacimli varlığı Bitcoin bugün 20 bin 576 dolara kadar yükseldi.

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık Ethereum ise cuma günü 1700 dolar seviyelerinde hareket ederken, 1486 dolara kadar geriledi. Pazar günü Ethereum, 1424 doları görerek 1 ayın dibine indi.

ETHEREUM'DA KAZANÇ YÜZDE 12'Yİ AŞTI

Geçtiğimiz gün toparlanma kaydeden Ethereum, 1559 dolara kadar yükseldi. Günlük bazda Ethereum yüzde 8.76 oranında değer kazandı. Bugün ise Ethereum, 1600 doları gördü. Son iki işlem gününde değer kazancı yüzde 12’yi aştı.

TOPLAM PİYASA DEĞERİ 1 TRİLYON DOLARIN ALTINDA

Cuma günü gerçekleşen sert satışın etkisiyle birlikte kripto paraların toplam sermaye değeri 1.081 trilyon dolardan 973 milyar dolara geriledi. Dijital varlıkların toplam piyasa değeri pazar günü 919 milyar dolara indi.

Son iki işlem gününde toparlanma kaydeden kripto paraların toplam sermaye değeri 979 milyar dolara kadar yükseldi.

KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞTÜ?

Geçtiğimiz hafta cuma günü Jackson Hole Sempozyumu’nda piyasalara mesajlar veren ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, önümüzdeki dönemde daha yüksek faiz artışlarına devam edilebileceğine yönelik açıklama yaptı. Bu durum riskli varlıklarda satış baskısına yol açtı. ABD borsalarında endeksler düşüş kaydederken, kripto para birimlerinde büyük kayıplar görüldü.

Powell faiz artışının büyüklüğünün önümüzdeki süreçte açıklanacak olan ekonomik verilere bağlı olduğunu söyledi. Fed temmuz ayında politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2.50 seviyesine çıkarmıştı. Fed’in eylül ayında vereceği faiz kararı piyasalarda yönü tayin edecek.