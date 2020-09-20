Birleşik Krallık'ta hastanelere "Kovid-19 testi yapmayın" emri verildi

Ulusal çaptaki test kıtlığına rağmen, Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) hastanelerinin belirti gösteren çalışanlar ve hastalar için kendi koronavirüs testlerini uygulaması yasaklandı.

The Independent'a ulaşan sızdırılmış NHS belgelerine göre doktorları, hemşireleri, öğretmenleri ve diğer önemli çalışanları evde kalmak zorunda bırakan test eksikliğine karşın Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı (DHSC), sağlık hizmetlerinde Kovid-19 testlerine yönelik finansmanı sınırladı.

Kararnamede, hastanelerin testleri yapmayı seçtiği durumda 6 haneli maliyetleri kendi bütçelerinden karşılaması gerektiği uyarısı yer aldı.

Uyarı, testten sorumlu kamu görevlisi Barones Dido Harding'in koronavirüs testlerine yönelik talebin, mevcut test sayısının üç ila 4 katı olduğunu parlamenterlere itiraf etmesinden sadece bir gün sonra gönderildi.

Harding, okulların ve hastanelerin yeniden açılmasıyla talepte görülen artışın beklenmedik bir boyutta olduğunu ve bunun mevcut 242 bin testin yetmediği anlamına geldiğini öne sürmüştü.

Maliye Bakanı Rishi Sunak, NHS'ye ihtiyaç duyduğu şeylerin sağlanacağına dair söz vermişti. Ancak hastane patronlarına finansmanla ilgili yeni bir kılavuz gönderildi. Kılavuda, testler için sağlanan nakit düzeyinin sınırlandırıldığı açıkça belirtiliyor.

Bir üst sınır konması, NHS İngiltere'nin hastanelere resmi onay almadıkları sürece test için para harcamamalarını söylemek zorunda olduğu anlamına geliyor.

The Independent'a konuşan üst düzey bir NHS yöneticisi, NHS vakıflarının yerel laboratuarlardan Kovid-19 test hacmi satın alma kabiliyetine sahip olduğunu ancak şimdi bunun için ödeme yapacak parayı bulamama riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Yönetici, şöyle dedi:

- "Vakalarımızın arttığı bir dönemde bu sadece delilik; evde tecride girmiş, sonuçlarını bekleyen çalışanlar ve hastalar için test sonuçları almamız gerekiyor."

- "Yerel testlere erişimimiz var ancak bunları kullanamayacağımız söylendi. Testleri ve harcanan parayı kontrol etmek istiyorlar. Bu mantıklı gelmiyor, bunu görmezden gelmek zorunda kalacak ve masrafları karşılanmayacak hastaneler biliyorum."

NHS Konfederasyonu'nun başkanı Niall Dickson da şunları söyledi:

- "Politikadaki bu değişikliğin tüm olası sonuçlarını anlamamız gerekiyor, bazı yararları olabilir. Ancak halkın Test and Trace'e güveni şimdiden sarsıldı ve çalışanlarla hastalar için daha fazla gecikmeye neden olacak herhangi bir şey şüphesiz daha çok endişe doğuracak."

Pandemi Britanya'yı ilk vurduğunda, hastaneler virüse yanıt vermek için harcadıkları parayı geri alabilmişti.

NHS İngiltere, vakıflara gönderilen kılavuzda şunları ifade etti: "Testler artık DHSC'nin NHS Test and Trace hizmeti tarafından denetleniyor. Hükümet NHS'ye, Kovid-19 test hizmetleri için limitli bir ödeme yapacak.

- "Bu da teslim edilmesi gereken belirli miktarda ürün için maksimum bir bütçe olduğu ve NHS'ye tedarikte bulunanların masraflarının bu limite kadar karşılanacağı anlamına geliyor."

Kılavuzda ayrıca, şu uyarıda bulunuldu:

- "Söz konusu hizmeti sunmak için görevlendirilmemiş NHS sağlayıcıları, resmi onay olmadan test yapmamalı. Bu sağlayıcılar, DHSC NHS Test and Trace hizmeti tarafından onaylanmamış testlerin uygulanmasından kaynaklanan masrafları karşılamak için finansmana erişemeyecek."

Bazı NHS patoloji laboratuvarları Kovid-19 testi yapmak üzere resmi olara görevlendirilirken, diğer hastaneler çalışanların ve hastaların çok uzun süre beklememesini sağlamak için kendi testlerine yöneldi.

NHS testinin geri dönüş süresi, geri dönüş performansı düşen ve test sonuçlarının yalnızca yüzde 33'ünü 24 saat içinde verebilen merkezi Lighthouse Laboratuvarları'ndan önemli ölçüde daha hızlı.

Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı'yla NHS İngiltere'ye yorumları için başvuruldu.

-Independent Türkçe-