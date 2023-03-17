Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı'ndan Bayraktar'a ziyaret!
Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin, beraberindeki heyetle Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.
Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Sayın Oramiral Sir Tony Radakin, beraberindeki heyetle Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduk." ifadeleri kullanıldı.
Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Sayın Oramiral Sir Tony Radakin, beraberindeki heyetle Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.— BAYKAR (@BaykarTech) March 17, 2023
Kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduk...
🇹🇷🇬🇧 pic.twitter.com/gVCDO9YrJP
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