Beşiktaş’ta hedef santrafor ve sağ bek

Trabzonspor galibiyeti sonrasında transfer arayışlarına devam eden Beşiktaş’ta sağ bek ve santrafora yapılacak takviye için yönetim çalışmalarnı hızlandırdı.

Hırvat golcü Nikola Kalinic ile görüşmelerini sürdüren siyah beyazlılar, 2 milyon euro garanti ücretin yanı sıra 500 bin euroluk performans pirimlerinin olduğu teklifi oyuncuya iletti.

32 yaşındaki oyuncunun ilk etapta bu teklifi kabul etmediği ve 3 milyon euro garanti ücret istediği öğrenildi.

Kalinic’in, bonservisini elinde bulunduran kulübü Atletico Madrid’le ilişiğini kesmesini de bekleyen siyah beyazlılar, ilerleyen günlerde bir kez daha Hırvat oyuncuyla görüşecek.

Sağ bekte yerli bir ismi kadrosuna katmak isteyen ve Nazım Sangare’yi listede ilk sıraya yazan Beşiktaş, bu oyuncu için teklifte bulunmuş ancak Fraport TAV Antalyaspor'dan olumsuz yanıt almıştı.

Yabancı sınırından dolayı Nazım konusunda ısrarcı olan yönetimin, Akdeniz ekibinin kapısını bir kez daha çalacağı ifade edildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın bir an önce bu isimleri kadrosunda görmek istediği belirtilirken, yönetimin de çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.