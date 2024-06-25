AjansHaber.com.tr Spor Beşiktaş, yeni sezon iç saha formasını açıkladı

Beşiktaş, yeni sezon iç saha formasını açıkladı

Beşiktaş Kulübü, futbol takımının yeni sezonda iç saha maçlarında giyeceği formayı açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yeni sezon formasıyla ilgili, "Beşiktaş mirasından esinlenerek tasarlandı. Beşiktaş Kulübü 2024-2025 iç saha forması çok yakında satışta ve sahada." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı ve akşam saatlerinde İstanbul'a getirdiği Portekizli futbolcu Rafa Silva, havalimanından siyah-beyazlı ekibin yeni sezon formasıyla çıkmıştı. Beşiktaş, oyuncunun formayı giymesinin ardından yeni sezonda iç saha maçlarına çıkılacak formayı açıkladı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Ronaldo ile selfie çektiren çocuk Türk çıktı!
Montella'dan Arda Güler hakkında açıklama!
Galatasaray'dan, Manchester United'a dev teklif!
Trabzonspor 5 transferi KAP'a bildirdi!
Ezeli rakipleri istiyordu! Beşiktaş kaptı
Barış Alper Yılmaz'a, Premier Lig'den talip!
Beşiktaş, yeni sezon iç saha formasını açıkladı