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Beşiktaş ikincilik fırsatını tepti!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında 2-0 öne geçtiği maçta Konyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Siyah beyazlılar bu puan kaybıyla ikincilik fırsatını kaçırdı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun son haftasında Konyaspor'u konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan maç 3-3 berabere sona erdi.

Siyah beyazlılar bu beraberlikle Süper Lig'i 2. sırada bitirme fırsatını tepti ve 78 puanla 3. basamakta kaldı. Lig ikincisi 80 puanlı Fenerbahçe oldu. 51 puana yükselen Konyaspor ise sezonu 7. sırada tamamladı.

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