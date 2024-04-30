Berzeg olayının sır perdesi aydınlatılacak!

ÜNSAL ERGEL / ANKARA

İstanbul'dan Balıkesir'in Gönen ilçesindeki yazlık evine gelen 84 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg, 17 Haziran 2023'te kayboldu ve bir daha kendisinden haber alınmadı.

Aylar süren arama çalışmalarında Berzeg'e ait hiçbir ize rastlanmadı. Ancak 312 gün sonra yeni bir gelişme yaşandı.

Gelgeç Mahallesi muhtarı Ahmet Gülay, 23 Nisan'da yazlık evin olduğu Armutlu Mahallesi'nin 3,5 kilometre uzağındaki dere kenarında Berzeg'e ait kimlik ve kredi kartı ile kıyafet ve insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları buldu. Muhtar Gülay'ın, mahalleye gelen su hattında yaşanan sorun nedeniyle dere kenarına gittiği öğrenildi.

Parçalanmış kıyafetler ve cüzdan

Güvenlik güçlerinin olay yeri incelemesinde; paça kısımları parçalanmış pantolonun cebinde yine parçalanmış kahverengi cüzdan ve içerisinde Korhan Berzeg adına düzenlenmiş 3 farklı bankaya ait kredi kartı, 1 banka kartı, ⁠parçalanmış halde İstanbul ücretsiz taşıma kartı, İstanbul Mavi kart, yine Korhan Berzeg adına düzenlenmiş sürücü belgesi ve kimlik kartı ile 1'i parçalanmış 5 adet 10 TL, ⁠1 adet 100 TL, ⁠1 adet 50 TL, 1 araç anahtarı ile muhtelif anahtarlar bulundu. Bulunan kıyafet, malzemeler ve kemikler incelenmek üzere toplandı.

DNA testi uyuştu

Üzerinde doku olmayan, kalça ve göğüs kafesine ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları da İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi.

Bu süreçte kızı Nisa Berzeg'den kan örneği alındı. İncelemede, kemik parçaları ile Nisa Berzeg'den alınan kan örneğinin DNA'sının eşleştiği anlaşıldı.

Ölümü resmileşmiş oldu

Böylece kaybolduktan 316 gün sonra Korhan Berzeg'in öldüğü kesinleşti. Diğer yandan 24 Nisan'da Korhan Berzeg'in diğer kemiklerini bulmak için arama çalışması başlatıldı. Bu çalışmaların 3'üncü gününde çalılar arasında 1 kemik parçası, 4'üncü gününde kol kemiğine benzeyen 1 kemik ile Berzeg'e ait gömleğin parçaları bulundu.

Vahşi hayvanların üreme bölgesi

Kemiklerin yabani hayvanlar tarafından dere kenarına taşınmış olabileceği değerlendirilirken, ekipler Gelgeç Mahallesi'ndeki su hattının başlangıcından Armutlu Mahallesi Fındıklı Deresi mevkisine doğru arama yaptı. Bölgenin aynı zamanda sırtlanların üreme alanı olduğu belirtildi.

Arama köpeği iki kemik daha buldu

2 koldan arama yürüten ekipler, suyun akış yönüne doğru dere boyunca arama yaparken, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın kadavra arama köpeği 'Duman' tarafından kütük altı ve çalılıkların arasında, Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kafatasının yüz kısmına ait parça ile 3 kemik daha bulundu.

6 Jandarma Asayiş Timi, 3 JASAT, 1 İstihbarat Timi, 3 Jandarma Asayiş Komando unsuru ve 3 kadavra tespit köpek unsuru olmak üzere 62 personel ile çalışmalar sürerken, jandarma komando ekipleri hem elleri ile hem tırmıklarla arama yaptı. Bu aramaların sonucunda başka bir şey bulunamadığı öğrenildi.

Bu arada cinayeti yakından takip eden emniyet yetkilileri, ağırlıklı olarak vahşi hayvan saldırı üzerinde durulduğunu da ifade ettiler. Bölgenin vahşi hayvanların üreme bölgesi olduğunun da altını çizen uzmanlar, saldırı anından sonra hayatını kaybeden Berzeg’in vücudunun sırtlanlar tarafından parçalandığını da düşünüldüğünü söylediler. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın vereceği detaylı rapor sonrasında soruşturmanın seyrinin belirleneceğini söyleyen uzmanlar, cinayet ihtimalinin de her zaman ayrıca değerlendirildiğini söylediler.