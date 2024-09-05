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Benzine indirim geliyor!

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren haber geldi. Brent petrolün varil fiyatındaki değişimlerin ardından benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim yapılacak.

Brent petrol ve kurdaki gelişmelerin doğrudan etkilediği akaryakıt fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor.

Dün LPG'ye yapılan zammın ardından bu kez araç sahiplerini sevindiren haber geldi. 

Benzine indirim geliyor

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 83 kuruşluk indirim yapılması bekleniyor.

İndirimin ardından benzinin litre fiyatı 42 TL'nin altına inecek.

Motorinde ise herhangi bir fiyat değişimi beklenmiyor. 

 

 

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