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Benzin ve motorine zam geldi!

Akaryakıtta geçen hafta yapılan indirimlerin ardından bu sefer zam geldi. Fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak. Benzinin litre fiyatına 43, motorinin litre fiyatına ise 66 kuruş zam geldi

Akaryakıtta geçen hafta yapılan indirimlerin ardından bu sefer zam geldi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 43, motorinin litresine ise 66 kuruş zam geldi.

Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 19,81 TL, Ankara'da 20.16 TL, İzmir'de 20.16 TL, Adana'da 20.51 TL oldu.

Motorinin litresi ise İstanbul Avrupa yakasında 18.59 TL'ye, Ankara'da 18.95 TL'ye, İzmir'de 19.04 TL'ye, Adana'da ise 19.27 TL'ye yükseldi.

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