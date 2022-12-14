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Belediye meclis üyeleri terör propagandası yapma suçundan gözaltında!

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen, Toroslar Belediyesinin CHP'li meclis üyesi ve HDP'nin ilçe yöneticilerinin de aralarında olduğu 9 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, terör örgütü PKK/KCK propagandasını yaptıkları ileri sürülen 12 zanlı hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı çıkarıldı.

Belirlenen adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda Toroslar Belediyesinin CHP'li Meclis Üyesi H.B, HDP Akdeniz İlçe Başkanı N.E, HDP Toroslar İlçe Başkanı İ.D, HDP’nin ilçe yöneticileri G.B, S.M. ve Z.A. ile M.H, S.O. ve F.A. gözaltına alındı.

İkametlerinde bulunamayan HDP Mersin il yöneticisi E.A, Akdeniz ilçe yöneticisi E.E. ve Toroslar ilçe yöneticisi H.B. aranıyor.

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