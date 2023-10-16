Belçika-İsveç maçı, terör saldırısı gerekçesiyle askıya alındı

EURO 2024 Elemeleri F Grubu'nda Belçika sahasında İsveç'i konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona ererken İsveçli oyuncular, başkent Brüksel'de meydana gelen silahlı saldırı nedeniyle ikinci yarıya çıkmak istemedi. Kral Baudouin Stadyumu'na 5 kilometre mesafede gerçekleştirilen saldırıda ölen kişilerin maça gelen İsveçli taraftarlar olduğu tahmin ediliyor. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatılırken ülkede terör alarmının en üst seviyeye çıkarıldığı bildirildi. Öte yandan karşılaşmayı takip etmek için stadyumda yer alan taraftarlar da güvenlik nedeniyle stat dışına çıkartılmadı.

BELÇİKA ULUSAL KRİZ MERKEZİ VE BAŞBAKAN DE CROO'DAN AÇIKLAMA

Belçika Ulusal Kriz Merkezi ve Belçika Başbakanı Alexander De Croo'dan yaşanan saldırı ile ilgili açıklamalar geldi. Ulusal Kriz Merkezi'nden yapılan açıklamada "Bu gece Brüksel'de bir silahlı saldırı meydana geldi. Kayıplar var. Saygı göstererek bu olayla ilgili hiçbir görüntü veya videonun paylaşılmamasını rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo ise "Bu akşam Brüksel'de İsveç vatandaşlarına yönelik olarak gerçekleştirilen üzücü saldırının ardından İsveç Başbakanına en içten taziyelerimi ilettim" açıklamasını yaptı. Başbakan De Croo, olayı terör saldırısı olarak nitelendirdi.

Yetkililer, Brüksel-Başkent bölgesi için tehdit seviyesini en yüksek seviye olan 4'e çıkardıklarını ifade ederek halkı, dikkatli olması ve gereksiz seyahatlerden kaçınması konusunda uyardı. Öte yandan başbakan, İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanın da durumu izlemek için Ulusal Kriz Merkezi'nde bulunduğu belirtildi.