Bebek katili yine çocukları hedef aldı!

Suriye'nin kuzeyinden Gaziantep'in Karkamış ilçesi ile Kilis'te Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine 2 günde 10 roketli saldırı düzenlendi Saldırılarda biri öğretmen, biri çocuk 3 sivil hayatını kaybetti.

5 yaşında hayatını kaybeden küçük Hasan

Roketli saldırıda yaşamını yitirenlerden biri de Hasan Karataş. Talihsiz çocuğun CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın yeğeni olduğu ortaya çıktı.

Polat, acı haberi duyurduğu paylaşımında, "Yüreğimiz yanıyor. Gaziantep'in Karkamış ilçesine hain terör örgütü tarafından düzenlenen roket saldırısında yeğenimiz Hasan Karataş hayatını kaybetti. Teröre lanet olsun" ifadesini kullandı.