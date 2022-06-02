Bayraktar TB2 alımı için bağış toplayan Litvanya'ya BAYKAR'dan anlamlı jest

Bayraktar TB2'nin alımı için Litvanya halkı tarafından kampanya düzenlendi. Düzenlenen kampanya kapsamında Litvanya Savunma Bakanı Vilius Semeška kampanyanın başarılı bir şekilde gerçekleştiğini belirtti. BAYKAR'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Litvanya'ya 1 adet Bayraktar TB2'nin sağlanacağını bildirildi.

Kampanyanın Litvanya Savunma Bakan Yardımcısı Vilius Semeška'dan öğrenildiğini paylaşan BAYKAR, toplanan bağışların Ukrayna'ya insani yardım olarak gönderilmesini talep etti.

BAYKAR'DAN AÇIKLAMA

BAYKAR'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi; "Litvanya halkının duyarlı kampanyasının başarıyla tamamlandığını Savunma Bakan Yardımcısı Vilius Semeška'dan öğrendik. Litvanya'ya 1 adet Bayraktar TB2 sağlayacağız. Toplanan bağışın tamamının Litvanya tarafından Ukrayna'ya insani yardım olarak gönderilmesini rica ediyoruz." dedi.

LİTVANYA SAVUNMA BAKANI'NDAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anušauskas da sosyal medya üzerinden açıklama yaparak “İnanılmaz, Türkiye para toplanan Bayraktar’ı veriyor. ÜCRETSİZ! Bu harika! Toplanan parayla Bayraktar için gerekli mühimmatı alacağız, kalan para ise Ukrayna’ya destek için gönderilecek. Teşekkür ederiz Türkiye!” ifadelerini kullandı.

LİTVANYA İLE İMZALAR ATILDI

Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir ile Bayraktar alımı için anlaşma imzaladığını belirtti. Açıklamada “Bugün Litvanya ve Türkiye, savunma sanayii alanında işbirliği anlaşması imzalayarak Ukrayna için Bayraktar satın almamızı sağladı. Bayraktar için para Litvanya vatandaşları tarafından toplandı. Satın almanın mümkün olduğunca hızlı olmasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” denildi.

SİHA PARASINI 3 GÜNDE DENKLEŞTİRDİLER

Yaklaşık 2.8 milyonluk nüfusu olan Litvanya’da, Ukrayna ile dayanışma amacıyla askeri insansız hava aracı Bayraktar TB2 satın almak için başlatılan bağış kampanyası sona ererken, gerekli 5 milyon Euro’nun 3.5 gün içinde toplandığı bildirildi.

Söz konusu kampanyayı başlatan Litvanyalı internet yayıncısı “Laisves TV”nin kurucusu Andrius Tapinas, “Belki de tarihte ilk kez, bir ulusun halkı böyle bir ağır silahı bağışlarıyla satın alıp bir başka ülkeye bağışlamış olacak” ifadesini kullandı. Laisves TV, toplanan söz konusu paranın Litvanya Savunma Bakanlığı’na gönderileceğini, SİHA ve mühimmatının alınması işleminin bakanlık tarafından gerçekleştirileceğini bildirdi.

Savunma Bakanı Arvidas Anusauskas da, bir yardımcısının gelecek hafta Türkiye’ye gideceğini ve bununla bilgili olarak niyet mektubunu imzalayacağını kaydetmişti. Ukrayna’nın Litvanya Büyükelçisi Beshta Petro ise, Laisves TV’ye verdiği demeçte, “Sıradan insanların Bayraktar gibi bir şey satın almak için para topladığı tarihteki ilk vaka bu. Eşi görülmemiş, inanılmaz” diye konuşmuştu. Ukrayna’nın envanterinde çok sayıda Baykraktar TB2 bulunuyor.