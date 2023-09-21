Başkentte Dondurma ve Tatlı Fuarı açıldı

Altınpark Fuar Merkezi'nde açılan fuarda, 6 Şubat'taki depremin yaşandığı Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana ve Hatay'dan gelen esnaf da stant açtı.

Maraş dondurması, sarma kadayıf, baklava, künefe gibi tatlıların satışa sunulduğu stantlarda, yöresel ürünlerden fuarı ziyarete gelen vatandaşlara da ikram edildi.

"Yoğun ilgiyle karşılandık"

Etkinliğe ilişkin AA muhabirine bilgi veren Organizasyon Sorumlusu Teyfik Çayır, fuarın ilk günü olmasına rağmen vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılandıklarını söyledi.

Çayır, bu yıl 4'üncü kez düzenledikleri fuarla esnafa tanıtım yapabilmesi için alan açmayı hedeflediklerini belirtti.

Dondurma sektöründe ağırlıklı olarak Kahramanmaraş ve Niğde'den, tatlı sektöründe ise Gaziantep ve Hatay'dan katılım olduğunu aktaran Çayır, deprem bölgelerinden gelen esnafa ticari anlamda katkıda bulunmak için fuarda çeşitli destekler sağladıklarını kaydetti.

Çayır, "4 gün devam edecek ücretsiz fuarımızı vatandaşlarımızın gezmelerini isteriz. Markaları yerinde tanıyabilirler, yeni ürünleri tadabilirler, almak istedikleri ürünleri alabilirler." dedi.

"Yaralarımızı atlatmak için çabalıyoruz"

Fuara Gaziantep'ten katılan depremzede esnaf Basri Altın, deprem yaşanmaması için tüm ülkeye dua ettiğini belirterek, "Maddi anlamda çok zarar gördük. Üretim yapamadık, dükkanlarımızı açamadık. Şu an durum rutin oldu, herkes evine işine döndü. Fuarı düzenleyen arkadaşlar bize katkıda bulundular." diye konuştu.

Kahramanmaraş'tan gelen ve dondurmacılık yapan depremzede esnaf Mustafa Arslan, fabrikalarının depremde yıkılması nedeniyle üretimlerini farklı bir fabrikada yaptıklarını söyledi. Arslan, yaralarını atlatmak için çabaladıklarını ifade etti.

"Acıyı severim ama efsane acıydı"

Fuarda, acı dondurma ve acı baklava yeme yarışmaları da düzenlendi.

Acı baklava yeme yarışmasında birinci olan ve 2 kilogram Maraş dondurması kazanan Semih Yalçınkaya, yarışma sayesinde ilk kez acılı baklava yediğini söyledi.

Yalçınkaya, "Acıyı severim ama efsane acıydı, gözlerimden yaşlar geldi. Bu acı çok değişik bir acıydı." ifadelerini kullandı.

Fuar, 24 Eylül'e kadar açık olacak.