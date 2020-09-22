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Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da görevi başındayken trafik kazası geçirerek şehit olan polis memuru Onur Küçük'ün ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görevi başında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Onur Küçük'ün ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, görevi başında meydana gelen trafik kazası sonucunda şehit düşen Küçük'ün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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