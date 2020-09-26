Gençlerin yaptığı füzenin üzerine imza attı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl ilk kez İstanbul dışında düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne (TEKNOFEST2020) katılmak amacıyla Gaziantep’e geldi. Uçakla Gaziantep Havalimanı’na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan için yoğun güvenlik tedbirleri alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST 2020 başladı. Etkinliğe katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerin ürettiği projeleri yakından inceleyip füzelerden bazılarını imzalaması dikkat çekti.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST 2020" Gaziantep'te başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da etkinliğin 3. gününde "TEKNOFEST 2020 Ödül Töreni"ne katılmak üzere kente geldi. Burada alanı gezip gençlerle sohbet eden Erdoğan, üretilen füzeleri inceleyip bunlardan bazılarını da imzalamayı ihmal etmedi.

BİLGİ ALIP FÜZE İMZALADI

24-27 Eylül tarihlerinde Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen TEKNOFEST 2020, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlıyor. Pandemi kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen etkinlikte alanı gezip katılımcılardan bilgi alan Cumhurbaşkanı, gençlerle uzun süre sohbet etti. Burada üretilen füzeleri inceleyen Erdoğan, bazılarına da imzasını attı. Gençler, sohbetin sonunda Erdoğan'a bir t-shirt hediye etti. Erdoğan'ın ödül töreninde bir konuşma yapması bekleniyor.

TEKNOFEST NEDİR?

Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağının artırılmasının hedeflendiği, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2020 kapılarını üçüncü kez Gaziantep'te açtı. "Milli teknoloji hamlesi" sloganıyla yola çıkılan, Türkiye toplumunun teknoloji üreten bir topluma dönüşmesinin amaçlandığı TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerinin desteğiyle gerçekleştiriliyor.