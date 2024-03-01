Başkan Aşgın, projelerini anlattı!
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, hayata geçirmeyi planladığı projeleri anlattı.
Başkan Aşgın, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen proje tanıtım toplantısında yaptığı sunumda, seçimin önce gönüllerde kazanıldığını, ilk döneminde insanların gönlünü kazanmaya gayret ettiğini söyledi.
5 yıldır görünür belediyeciliği, hizmet belediyeciliği, eser belediyeciliği yapmanın gururunu yaşadığını belirten Aşgın, halkın verdiği emanete halel getirmeden, gece gündüz çalışarak, gerçek belediyeciliğin en güzel örneklerini verdiklerini kaydetti.
Türkiye'nin 6 Şubat'ta 11 ilin etkilendiği büyük bir deprem felaketi yaşadığını hatırlatan Aşgın, yeni dönemde özellikle kentsel dönüşüm konusuna ağırlık vereceğini söyledi.
Aşgın, yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı 41 projenin detaylarını katılımcılarla paylaştı.
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