Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristlerin tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirilmeye devam edildiği belirtildi.
Açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG’li teröristin, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
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