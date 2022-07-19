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Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristlerin tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirilmeye devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG’li teröristin, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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