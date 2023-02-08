Bangladeş, Türkiye'ye 60 kişilik arama kurtarma ekibi gönderecek

Bangladeş Sivil Savunma ve İtfaiye Müdürü Main Uddin, basın açıklamasında, 12'si itfaiye görevlisi olmak üzere 60 kişilik ekibin bugün başkent Dakka'dan yola çıkacağını söyledi.

Ülkede 9 Şubat Perşembe gününün ulusal yas ilan edildiğini açıklayan Uddin, tüm devlet ve özel kurumlar ile elçiliklerde ulusal bayrakların yarıya indirileceğini belirtti.