Balıkçı esnafından sert tepki: “Bunlar halk düşmanı”

Balık hali esnafı olduğunu söyleyen bir vatandaş, balıkçıların balıklar ucuz gittiği için avlanmaya çıkmadıklarını iddia etti!



🔹"Hamsinin kilosunu 40 TL den 150 TL'ye çıkarmak istiyorlar." pic.twitter.com/iSUeUzsNFb — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) September 20, 2023

İstanbul Beylikdüzü Gürpınar Balık Haline gelen yüzlerce balıkçı esnafı, balık fiyatlarını düşük bularak avlanmaya gitmeyerek limanda kalan teknecileri ifşa etti. Limana gelen yüzlerce balıkçı esnafı, “Bunlar halk düşmanı, vatandaş 50-60 TL’ye hamsiyi ucuza yiyor, 150 lira olsun diye balık avlanmaya çıkmadı tekneciler” diyerek protesto etti.

İstanbul semt pazarlarında balık satan esnaf sabahın ilk saatlerinde Gürpınar Balık Haline geldiklerinde gördüklerine inanamadı. Çektikleri video ile hamsi avına gitmeyen teknecileri ifşa eden balıkçı esnafı sosyal medyada bir anda en çok izlenme rekoru kırdı. Semt pazarlarında 50-60 liraya hamsi satışının fiyatını az buldukları iddiasıyla hamsi avına çıkmayan tekneleri protesto eden balıkçı esnafları, “Hiç biri ava çıkmamış. Vatandaşın ucuza balık yemesini istemiyorlar. Fiyatın 150 lira olmasını istiyorlar.

Görüntülerin sosyal medya da yayılmasının ardından yoğun tepki alırken, bazı kullanıcılar da “İnsana en büyük zararı yine insan veriyor. Yetkililerin bunlara sağlam ceza vermesi şart. Gerekirse avlanma ruhsatları da iptal edilmeli...” şeklinde taleplerde bulundular.