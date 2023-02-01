Bakanı Akar: "Misliyle karşılık veriliyor"

Irak'ın kuzeyinde, Musul yakınlarındaki Türk Silah Kuvvetleri'nin Başika Üssü'ne roketli saldırı yapıldı.

Türk yetkilileri taciz atışlarının üs bölgesine isabet etmediğini bildirdi. Üs bölgesinin çevresine düşen roketler, herhangi bir hasar ya da zayiata yol açmadı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Grup toplantısı öncesi terörle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar, "Bildiğiniz gibi terörle mücadelemiz devam ediyor. En son terörist etkisiz hale getirilene kadar da devam edecek. Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde aralıksız artan bir tempoda terörü ve teröristi yerinde, kaynağında yok etmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mehmetçik orada, şiddetli soğuk ve derin kar olmasına rağmen artan bir gayretle, büyük bir fedakarlıkla görevini sürdürüyor. Zaman zaman olan tacizlere, misliyle karşılık veriliyor. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. En son terörist etkisiz hale getiriline kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.