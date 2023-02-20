Bakan Soylu: 3 ölü 213 yaralı var! Fay hattı kırıldı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamasında öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Müstakil bir deprem oldu. Alanın taraması neticesinde 1'i Antakya, 1'i Defne, 1'i Samandağ olmak üzere 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini öğrendik.

213 kişi yaralandı. Şu anada kadar 42 ihbar geldi. 39 ihbarda herhangi bir durum söz konusu değil. Ufak müdahalelerle enkazlardan çıkarıldı. Antakya'da Fayın bir bölümünün daha kırıldığını değerlendirilmesi var.

Şu anda diğer ihbarlara da tüm hızıyla beraber arama kurtarma ekiplerimiz gitmeye çalışıyor. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Hocalarımızla yaptığımız değerlendirme sonrası Antakya'da fayın bir bölümünün daha kırıldığı bilgisi var. O esnada Denizde suyun yükselmesi uyarısı Kandilli Rasathanesi hem bize hem de 10'un üzerinde ülkeye uyarıda bulundu.

Bu artçı depremler şu ana kadar 26 defa daha tekrarladı. Bu akşam riskli binalara girilmemesi konusunda uyarımızı hala devam ettiriyoruz. Defne, Antakya ve bu civarda girilmemesi gereken binalara girilip eşya taşıması yapılıyor. Bu son derece riskli. Hem artçı depremler devam ediyor. O binaların içerisine girilmesi, hocalarımızın herhangi değerlendirme yapmadan binalara girilmesi felaketlere sebebiyet verebilir.

Özellikle tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Kayıplarımız için Cenab-ı Allah rahmet eylesin, başımız sağolsun.