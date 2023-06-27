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Bakan Şimşek: Dönüş kademeli devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden net uluslararası rezervlerin tarihin en büyük haftalık artışını kaydettiğini açıkladı.

Rasyonel politikalara dönüş mesajı da veren Bakan Şimşek, dönüşün kademeli olarak devam edeceğini bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, dış kaynak teminine yönelik çalışmaları hızlandırdıklarını belirterek, Kur Korumalı Mevduat’ta stopaj desteğinin yıl sonuna kadar uzatıldığını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kurban Bayramı öncesi ekonomiye dair mesajlar verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, net uluslararası rezervlerin tarihin en büyük haftalık artışını kaydettiğini bildirdi.

Bakan Şimşek, "TCMB analitik bilanço verilerine göre, net uluslararası rezervler geçen hafta 8.5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydetti" bilgisini paylaştı.

 

 

 

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