Bakan Özhaseki'den depremzedelere müjde!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremzedelere beklenen müjdeyi verdi. Bakan Özhaseki, “Birkaç gün sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle deprem konutlarını dağıtmaya başlıyoruz. 50 bine yakın konutumuz hazırlandı. Her ay 10 bin, 20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin konutu teslim edeceğiz.” dedi.

Bakan Mehmet Özhaseki, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Samsun'a geldi. Önce Samsun Valiliğini ziyaret eden Bakan Mehmet Özhaseki, şeref defterini imzaladı. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulunan Bakan Özhaseki, ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘Kültür Sanat Çalıştayı’na katıldı. Bakan Özhaseki çalıştayda yaptığı konuşmada, kültürlerin taşıyıcıları olarak kabul edilen şehir ve medeniyet kavramlarına vurgu yaptı. Şehirlerde üretim ve ekonomi olduğu kadar kültür ve sanatın da var olduğuna vurgu yapan Bakan Özhaseki, “İnsanlar şehirleri kurar, bir süre sonra şehirler insanı şekillendirir ve adeta insanların aynası olurlar. Kültür, milletlerin varlıklarını devam ettirebilmelerinin hem teminatı hem de anahtarıdır. Bizler eğitimli ve kendi kültürüne sahip çıkan nesillerle yolumuza devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“KONUTLARIMIZI, EVLERİMİZİ, İŞ YERLERİMİZİ SAĞLAM YAPMALIYIZ”

Konuşmasında deprem konusuna da değinen Bakan Mehmet Özhaseki, 1900’lü yılların başından bugüne kadar yapılan ölçümlerde, gerek denizlerde gerekse ana karada, 6 ve üzeri şiddette meydana gelen yıkıcı deprem sayısının 231 olduğunu söyledi. Her yıl iki veya üç tane yıkıcı deprem meydana geldiğinin altını çizen Bakan Özhaseki, “Şu anda ülkede 485 tane hareketli fay hattı var. Peki ne yapmalıyız? Konutlarımızı, evlerimizi, iş yerlerimizi sağlam yapmalıyız. Yapılmış olan mevcut stoklara bakıp, eğer orada bir sıkıntı varsa, risk teşkil ediyorsa kentsel dönüşüm yapmalıyız.” diye konuştu.

“BÜYÜK BİR GAYRETLE YARALARI SARMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta gerçekleşen depremlerin yaralarını sarmaya devam ettiklerini belirten Bakan Özhaseki, “Depremde tam 18 tane ilimiz etkilendi. 4 tane ilimiz çok fazla etkilendi ama diğer illerimiz de hasar aldı. 680 bin konut, 170 bin işyeri yıkıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan, saat 04.17’den itibaren ayaktaydı. Ben, saat 04.17’den itibaren ayaktaydım. Bütün bir millet adeta kıyamdaydı. Şimdi de büyük bir gayretle o yaraları sarmaya çalışıyoruz.” dedi.

“HER AY KONUTLARI TESLİM EDECEĞİZ”

İnşaatı tamamlanan konutları da teslim etmeye başlayacaklarının müjdesini veren Bakan Mehmet Özhaseki, “Birkaç gün sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle deprem konutlarını dağıtmaya başlıyoruz. 50 bine yakın konutumuz hazırlandı. Her ay 10 bin, 20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin konutu teslim edeceğiz. İnşaata başladığı tarihten itibaren ‘bir sene içerisinde teslim edileceğinin’ sözünü verdik. O bölgelerde 300 binden fazla evimizin ihalesini yaptık. İnşallah kısa sürede bunlar da bitecek.” şeklinde konuştu.

“’BİZ EVİMİZİ YERİNDE YAPARIZ’ DİYEN 252 BİN KARDEŞİMİZ VAR”

Bakan Mehmet Özhaseki, çelik karkastan yapılan köy evlerini de 8 ayda teslim edeceklerini belirterek, “Bir taraftan ‘siz bizi destekleyin, biz yerinde evimizi yaparız’ diyen 252 bin kardeşimiz var. Onlar için de yardım paketlerini hazırladık. İnşallah o evler de kısa süre içerisinde yapılmış olacak. 1-2 sene geçtiğinde o bölgelere gittiğimizde hepimizin gördüğü manzara emin olun eskisinden farksız olacak. Hayat başlayacak, çocuklar sokaklarda koşuşturmaya başlayacak, ticaret canlanacak. O kadim şehirlerimizi bir kez daha görmüş olacağız. Biz çalışıyoruz, gayret ediyoruz.” dedi.

Programın ardından çalıştay masası katılımcılarına katılım belgesi takdim edildi.