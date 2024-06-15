Bakan Özhaseki duyurdu: Bayramda hava nasıl olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kurban Bayramı hava tahmin raporunu açıkladı. Bakan Özhaseki, mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının arife gününde itibaren ülkemizin batı kesiminden başlayarak biraz azalacağının tahmin edildiğini belirtti.

“YER YER GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAĞI TAHMİN EDİLİYOR”

Hafta sonundan itibaren Türkiye’nin yağışlı havanın etkisi altına gireceğini ifade eden Bakan Özhaseki, “9 günlük tatil boyunca ülke genelinde hava sıcaklıkları biraz azalacak. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.” dedi. Bakan Özhaseki, bayram ziyaretleri için yola çıkacak vatandaşları da araçlarını dikkatli kullanmaları ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarını dikkate almaları konusunda uyardı.

BAYRAMDA YAĞIŞ VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hava tahmin raporuna göre, bayramın 1’inci günü Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğu kesimlerinin; bayramın 2’nci günü Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz ile Sinop ve Samsun’un iç kesimleri, Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin; bayramın 3’üncü günü Doğu Karadeniz ile Kars ve Ardahan çevrelerinin; bayramın 4’üncü günü Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimleri ile Denizli, Afyonkarahisar, Isparta ve Ardahan çevrelerinin, Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA İLE İSTANBUL GÖK GÜRÜLTÜLÜ VE SAĞANAK YAĞIŞLI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan raporda üç büyük ilin hava durumu ise şu şekilde:

Ankara: Genellikle az parçalı bulutlu, cumartesi günü kuzey ilçeleri parçalı çok bulutlu ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 31 ila 33 derece arasında olacak.

İstanbul: Genellikle parçalı bulutlu, cumartesi günü çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 31 ila 33 derece arasında olacak.

İzmir: Genellikle az bulutlu ve açık, günün en yüksek sıcaklığı 37 ila 39 derece arasında olacak.