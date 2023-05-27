Bakan Özer'den rehber öğretmenlere müjde!

Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, rehber öğretmen adaylarına yönelik bir müjde paylaşmak istediğini belirtti.



Bakan Özer, "Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, türü ne olursa olsun 100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olması zorunlu olacak. Okullarımızda öğrencilerimizin psikolojik sağlamlıklarını sürekli desteklemeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.