Bakan Bayraktar: Heyelan riski nedeniyle arama faaliyetlerini durdurduk

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat tarihinde meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan 9 işçiyi arama faaliyetleri heyelan riski nedeniyle durduruldu. Bakan Bayraktar, dün geceden itibaren heyelan riskinin yoğunlaştığını bu nedenle iki noktada arama faaliyetini durdurduklarını söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan İliç'teki maden faciasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmalarındaki son durum hakkında açıklama yaptı.

Bakan Bayraktar, dün gedecen itibaren heyelan riskinin yoğunlaştığını bu nedenle iki noktada arama faaliyetini durdurduklarını kaydetti.

Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle;



"Son 3-4 gündür söylediğimiz şekilde sahada çalışma şartları çok zorlu. Heyelan riski ile karşı karşıyayız. AFAD'daki kardeşlerimizi risk altına almadan ve emniyet koşullarından taviz vermeden çalışmaları sürdürmeye devam ettik.

Dün geceden beri heyelan riski biraz daha yoğunlaştı. O yığının kaymamış bölgelerinde ciddi bir hareketlilik var. Bu risklerden dolayı şu anda sahada arama faaliyetlerini durdurmuş durumdayız. Bu çok ciddi boyutta gördüğümüz risklerden bir tanesi.



Bugün itibarıyla Çevre Şehircilik Bakanlığımızın buradaki laboratuvarlarında ve Ankara’ya gönderdikleri numunelerde endişe edilecek bir olumsuzluk söz konusu değil.



Diğer günlerde olduğu gibi bugün de bu alanda çok şükür bir sıkıntı görmüyoruz. Baraj tarafındaki çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz."



Heyelan risklerini nasıl ortadan kaldırırız, ona gayret ediyoruz. Bu konuda belki yarın sabah ve öğlene kadar yapacağımız çalışmalarda daha net bir tablo önümüze koyacağız gibi gözüküyor.



Şu anda bu yoğun heyelan olmuş toprağın kaldırılması ve istifleneceği yeni alanla alakalı birkaç alternatif üzerinde çalışıyoruz. Birkaç lokasyon var tespit ettiğimiz. Heyelan riski ortadan kalktığı zaman bu toprağın oraya aktırılmasıyla ilgili süreci başlatacağız."

İçişleri Bakanı Yerlikaya ise şu bilgiler paylaştı:



"Planımız var. Burada kayan kütleden drone radarla beraber çalışmalarımız devam ediyor. Tüm arama kurtarma çalışmalarında olmazsa olmaz önceliğimiz var. Arama kurtarmadaki insanlarımızın can güvenliği. Bu çalışmayı yapan bir arkadaşımızın bile canına helal gelmesin diye sürekli ölçümler yapılıyor. Bir alarm sistemi de var. Kaymayan ama kayma ihtimali olursa diye bir uyarı mekanizması var.



Mangan ocağı ile ilgili ilk anından itibaren orada duran kütlenin stabil olmadığını görünce arama faaliyetini durdurduk. Bir kısmının stabil olmadığını gördük. Önce güvenlik ilkesi ile çalışmalarımıza devam ediyoruz.



İlk günden itibaren hep olumlu haber vermek gayretindeyiz. Ama böyle bir gerçek var. Stabil bir alan olsa her gün kaç araç naklettiğimizle ilgili haber veririz ve toplam kütleyi ne kadar sürede aktarabileceğimizi söyleyebilirdik. Mangan'daki arama faaliyetini maalesef durdurduk. Çevre Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki, Tarım ve Orman Bakanımız ve Çalışma Bakanımız buraya gelecekler."