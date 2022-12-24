Bakan Akar'dan NATO'ya çağrı! Bu şımarıklığa dur demenin zamanı geldi!

Bakan Akar, "Yunanistan gerginliği tırmandıracak eylemlere maalesef devam etmektedir. Yunanistan uçaklarımızı son 1 hafta içinde 2 kez taciz etmiştir. bu düşmanca tavır Yunanistan'ın küstahlaştığını açıkça göstermiştir. Yunanistan'ın yaptığı her türlü haksız eyleme karşılık bugüne kadar verilmiştir, verilmeye devam edilecektir. NATO'nun bu şımarıklığa dur demesinin zamanı gelmiştir" ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Başta PKK,PYD,DEAŞ ve FETÖ olmak üzere terör örgütleriyle mücadele etmektedir. Terörle Mücadele kararlılıkla sürüyor. Hudutlarımız 7/24 bugüne kadarki en yoğun şekilde korunmaktadır. Hudutlarımızda dünya standartlarında yüksek teknolojiye sahip araç-gereç kullanılmaktadır. Hudutlarımız güçlendirilmektedir. Hudutlarımızdaki başarı rakamlarla da açıkça görülmektedir. Hudutlarımızda yakalanan 8 bine yakın düzensiz göçmen kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Tüm bu üst düzey tedbirlere rağmen maalesef milli bir mesele olan hudut güvenliği polemik konusu yapılmaktadır.

Gerekli cevaplar verilmiş ve verilecektir. Mehmetçik canı pahasına büyük bir kahramanlıkla görev yapmaktadır. Ülkemizin ve asil milletimizin huzur içinde yaşaması için mücadelemiz artan bir tempo ile aziz ve kararlılıkla devam etmektedir. Temmuz 2015'ten bugüne kadar 37 bin 325, bu yılın başından itibaren ise 4 bine yakın terörist etkisiz hale getirilmiş. 533 operasyon icra edilmiş, 3 bin civarında silah ele geçirilmiştir.

TSK'nın envanterinde kimyasal silah yok

İcra edilen tüm bu operasyonlarımız komşularımızın egemenlik haklarına saygılı, sadece terör unsurları hedef alınarak yapılmıştır. TSK'nın envanterinde kimyasal silah ve mühimmat bulunmamaktadır. TSK'ya iftira atanları milletimiz asla affetmeyecektir.

Türkler ve Kürtler kardeştir, kardeş kalmaya devam edecektir. Bunun en açık teminatıdır bayrak içi omuz omuza mücadele ederken şehit olan kahramanlarımızdır. YPG/PYD, adları ne olursa olsun ülkemizi terör belasından kurtarmakta azimliyiz.

Pençe Kilit Harekatı kapsamında 506 terörist etkisiz hale getirilmiş, 2 bine yakın mayın, EYP imha edilmiştir. Yıl içinde Kandil, Sincar, Mahmur dahil olmak üzere operasyonlar düzenlemiştir.