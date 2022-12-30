Aydın'da restoranda patlama!

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Nazilli ilçesindeki bir restoranda meydana gelen patlamada 7 kişinin öldüğünü, biri ağır 5 kişinin yaralandığını bildirdi.

Vali Aksoy, AA muhabirine, Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki bir döner restoranından 15.30 sıralarında ihbar geldiğini, ilk belirlemelere göre tüpteki arızaya müdahale sırasında patlamanın olduğunu söyledi.

Patlama nedeniyle 7 kişinin öldüğünü bildiren Aksoy, biri ağır 5 kişinin de yaralandığı aktardı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Aksoy, gazetecilere açıklamasında yangının söndürüldüğünü, yaralıların Nazilli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığını, cenazelerin ise hastanelere sevk edildiğini ifade etti.

Patlama sonucu çevredeki diğer iş yerlerinde bir hasar olmadığını söyleyen Aksoy şöyle konuştu:

"Çalışanın ilk beyanı var; tüpten bir koku geldiği, tüple ilgili bir yetkili kişinin değişim yaptığı sırada bir kokunun çıktığı, bazı insanları dışarı kendisinin çıkardığı, kısa bir süre sonra da patlamanın olduğu yönünde. Tabii olay yeri inceleme ve itfaiye bütün boyutlarıyla konuyu inceleyecek."

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise patlamada 16 yaşındaki bir kızın ağır yaralı olduğu bilgisinin kendilerine ulaştığını, olaydan dolayı çok üzgün olduklarını söyledi.