Avrupa'da telekom kesintisi yaşanabilir!

Reuters'ın haberine göre, Rusya'nın, Ukrayna işgali sonrasında, Avrupa'ya gaz tedariğini durdurma kararı, elektrik kesintisi olasılığını arttırdı. Fransa'da, birkaç nükleer santralin bakım halinde olması durumları daha da zorlaştırıyor.

Telekom sektörü yetkilileri, birçok Avrupa ülkesinde yaygın elektrik kesintileriyle başa çıkmak için yeterli sistemin bulunmadığını belirterek cep telefonu kesintisinin olası olduğunu belirtti.

Fransa, İsveç ve Almanya'nın da dahil olduğu Avrupa Birliği ülkeleri iletişimin kesilmeden devam edeceğinden emin olmak istiyorlar. Elektrik kesintileri hücresel antenlere takılan yedek pilleri tüketse bile iletişimin kesilmesini istemiyorlar.

Avrupa'da yaklaşık yarım milyon telekom kulesi mevcut. Bunların çoğunun mobil antenleri çalıştırmak için yaklaşık 30 dakika süren pil yedekleri var. Avupa'da on yıllardır kesintisiz devam eden güç kaynakları olduğu için, genellikle daha uzun süreler gücü yedekleyen jeneratörler bulunmuyor.

Avrupalı telekom operatörlerinin ekstra güç kullanımını azaltmak ve ekipmanlarını daha verimli radyo tasarımları kullanarak modernize etmek için ağlarını gözden geçireceklerini söylediler.

Telekom şirketleri, elektrik tasarrufu için trafik akışını optimize etmek, kullanılmadığında uykuya sokmak ve daha tasarruflu yazılımlar için hükümetler ile birlikte çalışıyorlar.

Ajanshaber- Zinya Elif Şener