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Avrasya Tüneli'nden araç geçişinde yeni rekor

İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nde yeni bir rekora imza atıldı. 13 Haziran Perşembe günü, Avrasya Tüneli'nden 94 bin 454 araç geçti.

Avrasya Tüneli'ni kullanan araç sayısı günden güne artıyor.

13 Haziran'da, 94 bin 454 araç tünelden geçti. Bu sayı ile günlük araç geçiş rekoru yenilenmiş oldu.

Rekoru, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından duyurdu.

2016 Aralık'ta açılan tünelin sağladığı yakıt ve zaman tasarrufu, ülke ekonomisine yıllık ortalama 200 milyon dolarlık katkı sağlıyor. 

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