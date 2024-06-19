Avrasya Tüneli'nden araç geçişinde yeni rekor
İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nde yeni bir rekora imza atıldı. 13 Haziran Perşembe günü, Avrasya Tüneli'nden 94 bin 454 araç geçti.
Avrasya Tüneli'ni kullanan araç sayısı günden güne artıyor.
13 Haziran'da, 94 bin 454 araç tünelden geçti. Bu sayı ile günlük araç geçiş rekoru yenilenmiş oldu.
Rekoru, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından duyurdu.
2016 Aralık'ta açılan tünelin sağladığı yakıt ve zaman tasarrufu, ülke ekonomisine yıllık ortalama 200 milyon dolarlık katkı sağlıyor.
İki kıtayı birleştiren en kısa yol Avrasya Tüneli’nden yeni rekor 🏅— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) June 19, 2024
13 Haziran Perşembe günü 9️⃣4️⃣.4️⃣5️⃣4️⃣ birim araç sayısı ile yeni trafik rekoru kırıldı. #TürkiyeHızlanıyor 🇹🇷 pic.twitter.com/71HFkHF4q3
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