Asgari ücrette gözler ikinci toplantıda!
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını bugün gerçekleştirecek. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile işçi ve işveren temsilcileri katılacak.
İlk toplantısını 13 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını bugün saat 10.00'da yapacak.
Toplantının ardından, Bakan Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol saat 14.00'te bir araya gelecek.
15 üyeden oluşam Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun belirleyeceği rakamın bayramdan önce belli olması bekleniyor.
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