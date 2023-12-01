arsaVev'den yılda 5 milyon metrekare arazi satışı hedefi!

Bülent Öztürk, yaptığı açıklamada, 5 milyon metrekarenin üzerinde arsa satışı gerçekleştirdiklerini ve 300 binin üzerinde müşteri ile yüz yüze görüştüklerini, 10 binin üzerinde kişiyi de arsa sahibi yaptıklarını anlattı.

Ülkedeki arsa yatırımlarını değerlendiren Öztürk, "Türkiye'de 2023 yılında arsa yatırımı 15 milyar dolarlık bir pazar haline geldi. Bunun birkaç gerekçesi var. Bir tanesi pandemi, diğeri de insanların deprem kaygılarıyla yapıları kısa katlı ve daha güvenilir yapabilmeleri için arsaya yönelmesi. Aynı zamanda konut fiyatlarının yükselmesi ve erişimin kısıtlanmasıyla insanlar arsa yatırımına yöneldi. Bu sene ilk 10 ayda 1 milyon 400 binin üzerinde arsa ve tarla satışı gerçekleşti." diye konuştu.

Öztürk, sektörden minimum yüzde 5 pay almak üzere stratejiler gerçekleştirdiklerini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz ürünlerimizi geliştirirken pandemi hassasiyeti hala devam ediyor. İnsanların izole olduğu sosyal alanlarla donatılmış projeler gerçekleştirelim istiyoruz. Bir yandan depreme dayanıklı olsun ve deprem danışmanlığı verelim istiyoruz. Aynı zamanda insanların arsadan uygun fiyatlarla ev sahibi olabilecekleri arsa ve ev dediğimiz model gerçekleştirdik. Bununla birlikte Türkiye'de yılda 750 milyon dolar değerinde ve minimum 5 milyon metrekare büyüklüğünde arazi satışı yapmak istiyoruz. Bununla ilgili Türkiye'de 23 kentte, 65 noktada satış ofisi kurduk. 100'ün üzerinde satış grubumuz var. Operasyonda arsa geliştirmede çok önemli takımlar kurduk ve şu anda Türkiye'de bir moda değil, tamamen bir sektör haline gelmiş arsa sektöründe önemli bir oyuncu olarak var olmak için çalışıyoruz."

"2020 itibarıyla beyaz yakalıların arsa yatırımcısı olduğu bir süreç oluştu"

arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk, 2017'den beri gayrimenkulün arsa tarafında uzmanlaşmış bir şirket olduklarını, özellikle 2020 itibarıyla arsa yatırımcısının profil değişimiyle beyaz yakalıların arsa yatırımcısı olduğu bir süreç oluştuğunu anlattı.

Öztürk, "Yaptığımız araştırmalarda insanlardan 'Önümüzdeki 5 yıl içerisinde arsaya yatırım yapmak ister misiniz?' sorusuna yüzde 87 gibi çok yüksek bir cevap alarak bu sektöre girdik. Ancak insanların arsa yatırımından sonra konut yapma ihtiyacına istenilen karşılığı bulamadığı için arsa yatırımından korktuğunu gördük ve işi basitleştirmeye çalıştık." diye konuştu.

İnsanların anlayabilecekleri bir arsa yatırımı yapabilmelerini sağlayamaya çalıştıklarını ifade eden Öztürk, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Nasıl anlaşılabilir? Aldıkları arsanın statüsü nedir? Kaç metrekaredir? Orayı aldığında nasıl bir yapılaşma söz konusu olabilir? Bölgesi nedir? Çevresel gelişimi nedir? Bir sürü soru işaretini çözdük ve beyaz yakalıların çok rahat bir şekilde anlayabilecekleri ve ileride nasıl bir yapılaşma yapacakları ve yaklaşık ne kazanabileceklerini görebildikleri arsa projesi konsepti geliştirdik."