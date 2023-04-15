Arda Turan ilk transferini Cimbom'dan yapıyor!
Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Arda Turan, Galatasaray'ın genç oyuncusunu kadrosunda görmek istiyor.
Eyüpspor ile teknik direktörlük kariyerine başlayan Arda Turan, yeni takımında ilk transferini eski kulübü Galatasaray'dan yapıyor.
İddiaya göre Arda Turan, Galatasaray'da forma giyen Yunus Akgün'ü Eyüpspor'a kiralık olarak transfer etmeyi planlıyor.
Galatasaray'da forma giymekte zorlanan Yunus Akgün'ün Eyüpspor'un Süper Lig'e yükselmesi halinde bu teklifi düşüneceği söylendi.
Sarı-kırmızılı takımda bu sezon beklentilerin altında kalan Yunus Akgün, geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
Bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 23 maça çıkan genç oyuncu, 1 gol ve 4 asistle oynadı.
Yunus Akgün'ün Adana Demirspor dönemi ise oldukça görkemli olmuştu. 22 yaşındaki oyuncu, Adana Demirspor'da geçirdiği 2 kiralık döneminde 70 maçta forma giydi. 16 gol atıp, 20 asist yaptı.
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