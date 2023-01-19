Ara transfer döneminde takımınızda kimi görmek istersiniz? | AjansHaber Soruyor!
Spor Toto Süperlig'de ilk devre tamamlandı. Futbolseverler tarafından merakla beklenen ara transfer dönemi 12 Ocak’ta başladı. AjansHaber olarak taraftarlara, “Ara transfer döneminde takımınızda kimi görmek istersiniz?” diye sorduk.
Futbolseverler tarafından merakla beklenen ara transfer dönemi 12 Ocak’ta başladı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun kulüplerin harcama limitlerini açıklamasının ardından, kadrosunu güçlendirmek isteyen Süper Lig takımları, transfer çalışmalarına başladı.
Peki taraftarlar takımlarında hangi futbolcuları görmek istiyor? AjansHaber olarak taraftarlara, “Ara transfer döneminde takımınızda kimi görmek istersiniz?” diye sorduk.
Muhabir: Melissa TOZAN
Kameraman: Yener KOÇYILDIRIM
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