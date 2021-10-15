Apple, popüler Kur’an uygulamasını App Store’dan kaldırdı

App Store çatısı altında milyonlarca uygulamaya ev sahipliği yapan Apple, önümüzdeki günlerde çokça tartışılacak bir karar aldı. Genellikle ülkelerin taleplerine boyun eğmekten kaçınan şirket, Çin‘in talebi üzerine dünyanın en popüler Kur’an-ı Kerim uygulamalarından biri olan Quran Majeed‘i mağazasından kaldırdı.

Uygulamanın kaldırılma neden olarak ise Çin yasalarının açıkça ihlali gösterildi. Söz konusu ihlalin ne olduğu henüz açıklanmadı. Ancak sorunun Sincan’daki Uygar etnik gruplarla ilgili olduğu tahmin ediliyor. Pekin yönetimi, Uygurlar’a karşı insan hakları ihlalleri ve hatta soykırım yapmakla suçlanıyor.

Apple yetkilileri, Kur’an-ı Kerim uygulaması için açıklama yaptı

İlk olarak Apple Censorship isimli sitenin silindiğini fark ettiği uygulama, dünya çapında yaklaşık 50 milyon indirmeye sahip. Konuyla ilgili açıklama yapan şirket, yetkilileri, “Ne yazık ki yerel kanunlara uymamız gerekiyor. Genellikle sansür ile ilgili hükümetlerle aynı fikirde olmasak da meseleler karmaşık olabiliyor” ifadelerini kullandı.

Ne yazık ki Apple, Kur’an uygulamasının hangi yasaları çiğnediği ve gerekçenin ne olduğu konusunda ise bir açıklama yapmadı. Aslında bu şirketin son dönemlerdeki ilk hamlesi değil. Geçen ay hem Apple hem de Google, hapisteki Rus muhalefet lideri Alexei Navalny tarafından geliştirilen taktik oylama uygulamasını kaldırdı.

Rus yetkililer, uygulamayı düşürmeyi reddederlerse iki şirketi para cezasına çarptırmakla tehdit etmişti. Uzmanlar benzer bir durumun burada da söz konusu olduğunu iddia ediyor. Söz konusu baskıların nereye kadar devam edeceği ise merak konusu.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Apple, Kur’an uygulamasını ? Görüşlerinizi neden kaldırdı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.