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Anne ve zihinsel engelli oğlu gölette boğuldu!

Balıkesir'in Karesi ilçesinde serinlemek için girdiği gölette kaybolan zihinsel engelli Emirhan Çakır (16) ile onu kurtarmak için suya giren annesi Gülnar Çakır (35), boğuldu.

Olay, dün saat 20.00 civarında Deliklitaş Mahallesi'nde meydana geldi. Zihinsel engelli Emirhan Çakır ve kardeşi serinlemek için kırsal mahallede bulunan gölete girdi. Emirhan Çakır, bir süre sonra suda kayboldu. Kardeşi, durumu annesine bildirdi. Gülnar Çakır da kimseye haber vermeden oğlunu kurtarmak için gölete girdi ancak kendisi de sudan çıkamadı. Gülnar Çakır'ın cansız bedeni, suyun üstünde kaldı.

Durum, Balıkesir itfaiyesi ve AFAD'a bildirildi. Gülnar Çakır'ın cansız bedenini sudan çıkaran ekipler, Emirhan Çakır için de arama-kurtarma çalışması başlattı. Saat 23.00 sıralarında Emirhan Çakır'ın cesedine ulaşıldı. Anne-oğulun cansız bedenleri otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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