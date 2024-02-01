AjansHaber.com.tr Gündem Ankara'da DEAŞ operasyonu: 15 şüpheli yakalandı

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 15 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik Kahramanlar-48 Operasyonu'nda, yabancı uyruklu 15 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Terör örgütlerine yönelik yurt içinde operasyonlar aralıksız sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik Kahramanlar-48 Operasyonu düzenlendiğini belirtti.

15 yabancı uyruklu zanlı yakalandı

Operasyonda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmalarıyla DEAŞ içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, Türkiye'nin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlere göz açtırmayacaklarının, güvenlik güçlerinin gayretleriyle mücadeleye aralıksız devam edeceklerinin altını çizdi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Bursa'nın TOKİ'si Burkent!
AK Parti Kongre Merkezi bugün açılıyor!
CHP'nin İzmir adayı belli oldu!
DEM Parti'den "Başak Demirtaş" açıklaması!
Bakan Fidan: Montrö’yü harfiyen uygulayacağız 
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu!
Murat Kurum son anket sonuçlarını açıkladı!