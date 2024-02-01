Ankara'da DEAŞ operasyonu: 15 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik Kahramanlar-48 Operasyonu'nda, yabancı uyruklu 15 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Terör örgütlerine yönelik yurt içinde operasyonlar aralıksız sürüyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik Kahramanlar-48 Operasyonu düzenlendiğini belirtti.
15 yabancı uyruklu zanlı yakalandı
Operasyonda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmalarıyla DEAŞ içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, Türkiye'nin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlere göz açtırmayacaklarının, güvenlik güçlerinin gayretleriyle mücadeleye aralıksız devam edeceklerinin altını çizdi.
Ankara’da DEAŞ Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen “KAHRAMANLAR-48” Operasyonunda Yabancı Uyruklu 1️⃣5️⃣ şüpheli yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 1, 2024
Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize… pic.twitter.com/cDBdb1nJS2
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