Ankara Keçiörengücü Kulübü, depremzedeler için 900 bin TL bağışta bulundu

Ankara Keçiörengücü Kulüp Başkanı Sedat Tahiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan deprem felaketinin yaralarının ancak dayanışma ile azalacağını söyledi.

AFAD vasıtasıyla depremzedelere maddi yardımda bulunduklarını anlatan Tahiroğlu, "Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız yaralarını bir nebze olsun sarabilmek adına yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz ve futbolcularımızla AFAD ve yardım kuruluşlarına 900 bin TL bağışta bulunduk. Umarım bu felaketi en az kayıpla ve en kısa sürede atlatırız. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenleri başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

Başkan Tahiroğlu ayrıca vatandaş ve taraftarlara Kızılay'a kan bağışında bulunmaları çağrısında bulundu.