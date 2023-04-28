Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin dava sürüyor

Bartın Ağır Ceza Mahkemesince Bartın Adliyesi'nde özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Adliye içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı.

Duruşma başlamadan söz alan Sakarya Barosu Başkanı İlknur Ebiz Yıldız, Kocaeli Barosu Başkanı Mehmet Gül ve Bolu Barosu Başkanı Perihan Bengü Akşemsettinoğlu Yılmaz, davaya müdahillik talebinde bulundu.

Davanın 4 gündür süren duruşmasının bugünkü bölümü, tutuklu sanık kartiyelerden sorumlu maden mühendisi Levent Aydın'ın savunmasının alınmasıyla başladı.