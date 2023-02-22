Almanya'dan İran'a çağrı

Scholz, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İran rejiminin kendi halkına karşı akla gelebilecek her şekilde mücadele ettiğini ve insan haklarına uymadığını belirtti.

Cemşid Şarmehd hakkında verilen idam cezasını "kabul edilmez" olarak nitelendiren Scholz, "Biz bunu sert bir şekilde kınıyoruz ve İran rejiminden bu kararın geri alınmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner de Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Şarmehd hakkında verilen idam kararına ilişkin, Almanya'nın Tahran Büyükelçisinin, İran Dışişleri Bakanlığına Almanya'nın protestosunu ilettiği bilgisini paylaştı.

Wagner, Şarmehd hakkındaki idam kararının kaldırılmasını ve adil ve hukuk devletine uygun bir temyiz davasına imkan verilmesini talep ettiklerini söyledi.