Almanya'da tren kazası!

Almanya'da bir yolcu treni, ülkenin güneyindeki kayak merkezi Garmisch-Partenkirchen yakınlarında raydan çıktı.

Polis sözcüsü, Bavyera bölgesinde gerçekleşen kazada üç kişinin öldüğünü ve çok sayıda yolcunun da yaralandığını bildirdi. Yerel yetkililerin verdiği bilgiye göre, 60 yaralıdan 16'sının durumu ağır.

Yerel medya, raydan çıktığı sırada tamamen dolu olan trende çok sayıda öğrencinin bulunduğunu yazdı.

Olay yerinden gelen ilk fotoğraflarda, birçok itfaiye ve kurtarma ekibinin birkaç vagonu ters dönen trenin çevresinde olduğu görüldü.

Alman demiryolu şirketi Deutsche Bahn, ölümcül kazanın ardından Münih ve Garmisch-Partenkirchen arasındaki hattın kapatıldığını açıkladı.